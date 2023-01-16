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Міноборони закликало не спекулювати на темі Соледара

Ольга Глущенко Понеділок, 16 січня 2023, 01:15
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію про бої за Соледар.

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "Зараз  чимало людей намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність або гроші".

Деталі: Маляр закликала не розповсюджувати інформацію про переміщення, рух, розташування українських військових, адже це завдає шкоди "нашій обороні".

"Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться – це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям", – ідеться в дописі заступниці міністра.

Вона зазначила, що коротко охарактеризувати ситуацію в Соледарі можна фразою: "Якщо простою мовою – тривають бої".

Маляр підкреслила, що оприлюднювати інформацію щодо бойових дій "мають право лише зазначені особи та спеціально уповноважені особи Міноборони і Генштабу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що бої за Соледар Донецької області тривають, незважаючи на заяву Міноборони Росії про нібито захоплення міста.

Теми: війнаМіноборониСоледар
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