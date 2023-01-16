Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны призвало не спекулировать на теме Соледара

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 00:15
Минобороны призвало не спекулировать на теме Соледара
Анна Маляр, фото из Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги".

Реклама:

Детали: Маляр призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред "нашей обороне".

"Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся - это работает на врага и вредит нашим защитникам", - говорится в заметке заместителя министра.

Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно фразой: "Если простым языком – продолжаются бои".

ВИДЕО ДНЯ

Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях "имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба".

Напомним: Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.

Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.

Темы: войнаМинобороныСоледар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Силы обороны продвигаются на направлении Сватово-Кременная – Гайдай
В Офисе генпрокурора назвали подразделение РФ, запустившее ракету по дому в Днепре
Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить
Ночной удар по Запорожью: госпитализированы двое детей
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: