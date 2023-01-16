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Минобороны призвало не спекулировать на теме Соледара

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 01:15
Анна Маляр, фото из Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги".

Детали: Маляр призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред "нашей обороне".

"Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся - это работает на врага и вредит нашим защитникам", - говорится в заметке заместителя министра.

Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно фразой: "Если простым языком – продолжаются бои".

Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях "имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба".

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Напомним: Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.

Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.

Темы: войнаМинобороныСоледар
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