Минобороны призвало не спекулировать на теме Соледара

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги".

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Детали: Маляр призвала не распространять информацию о перемещении, движении, расположении украинских военных, ведь это наносит вред "нашей обороне".

"Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся - это работает на врага и вредит нашим защитникам", - говорится в заметке заместителя министра.

Она отметила, что кратко охарактеризовать ситуацию в Соледаре можно фразой: "Если простым языком – продолжаются бои".

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Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о боевых действиях "имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба".

Напомним: Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.

Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.