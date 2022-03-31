У Кремлі зрозуміли, що не захоплять Київ та шукають "нову ідеологію" — росЗМІ

У Кремлі зрозуміли, що Київ захопити не вийде і що Росії важко буде вижити в умовах жорстких західних санкцій, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною.

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ та до уряду РФ

Дослівно: "До кінця березня російське військове керівництво остаточно змирилося з тим, що Київ не вдасться "взяти малою кров'ю", тобто силами, які вже задіяні у "спецоперації"".

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Деталі: Про це "Медузі" заявили три джерела, близькі до адміністрації президента РФ, і два співрозмовники, близькі до уряду.

За словами джерел "Медузи", у перші дні вторгнення і російські військові, і сам президент Володимир Путін вважали, що війна пройде досить легко, і не очікували такого опору з українського боку.

Ще наприкінці лютого близький до АП співрозмовник "Медузи" був упевнений, що однією з головних проблем для Росії стане не взяття великих міст, а організація нормальної роботи їхніх "нових адміністрацій". У тому, що ці території, зокрема Київ, будуть завойовані, він майже не сумнівався.

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Проте вже на початку березня риторика джерел "Медузи" у владі почала змінюватись. Нині ж вони вважають "найімовірнішим сценарієм" взяття Росією під повний контроль виключно Донбасу.

Саме невдачами на фронті п'ять джерел видання пояснюють пом'якшення російської позиції під час переговорів.

Крім того, співрозмовники "Медузи" стверджують, що наприкінці березня урядовці показали Путіну викладки про стан російської економіки. Згідно з цими документами, за словами одного з джерел, "хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе".

"[В уряді] йдуть наради з різних галузей приблизно одного змісту: на старих запасах можна протриматися кілька місяців. Що буде потім, якщо не буде знято хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Точніше, зрозуміло, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом", — перераховує складнощі близьке до федерального кабінету міністрів джерело "Медузи".

Одразу три джерела, близькі до АП РФ, наголошують: Путін ще не ухвалив остаточного рішення про те, що робити далі.

За словами одного з них, зараз на президента "впливають різні групи та люди", а сам він "хотів би подивитися на подібність суспільної дискусії" щодо війни в Україні.

При цьому в самій адміністрації президента РФ тепер побоюються, що "можливе перемир'я з Україною вдарить по рейтингу Путіна".

"Громадяни перегріті пропагандою. Припустимо, приймається рішення зупинитися на території Донбасу. А що тоді із "нацистами"? Ми більше проти них не воюємо? Людям стільки втовкмачували це слово, що я не уявляю, як без втрат для рейтингу влади можна зупинитися на Донбасі", — заявляє один із політтехнологів, які співпрацюють з Кремлем.

Видання пише, що з середини березня адміністрація президента РФ намагається за допомогою соціологічних опитувань з'ясувати, як росіяни ставляться до війни.

Співрозмовник "Медузи", знайомий із результатами цього дослідження, зазначає, що донедавна рейтинги Путіна на тлі війни зростали. Але що буде далі — незрозуміло, і чи спровокує можлива "відмова" від взяття Києва протести з боку провладного електорату — також.

За інформацією джерел "Медузи", в АП РФ відбулася нарада, на якій обговорювалися стратегії того, як пояснити росіянам можливі переговори щодо миру з Україною. Проте "дієвих стратегій пояснення не знайшлося".

"У топку паровоза накидали стільки вугілля, його відразу зупинити не вийде", - сказав, за інформацією "Медузи", на нараді один із політтехнологів.

Складність, за оцінкою АП, полягає й у тому, що деякі російські пропагандисти на зразок Володимира Соловйова відкрито вимагають продовження війни. Інша частина пропагандистів не розуміє, як їм здати назад, щоб не втратити обличчя.

Два джерела "Медузи", близькі до АП, наголошують на тому, що розчарування так званої російської "патріотичної громадськості" може бути дуже великим: "Умовно, для них це як перегляд серіалу зі спойлером: в останній серії візьмуть Київ. А тут у середині серіалу якісь переговори і вже, здається, ніякого Києва".

У зв'язку з цим у внутрішньополітичному блоці готуються до неминучого падіння рейтингів влади після закінчення війни і економічної кризи, що посилюється. Особливо у найбільших містах – насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними закритих опитувань АП, війну у цих містах зараз підтримують не більше половини мешканців.

На цьому фоні, за твердженням джерел "Медузи", близькі до влади політтехнологи отримали завдання подумати про "нову ідеологію для країни", про "якусь нову національну ідею".

"У якомусь вигляді мир все одно буде, і люди ставитимуть запитання: а заради чого це було? Київ не взято, більшість санкцій не знято, жити при них погано. Навіщо це все терпіти? Цю порожнечу треба буде заповнити, щоб її не заповнив ще хтось", - сказало джерело.

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