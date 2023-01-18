В.о. міністра замість Монастирського призначать вже у середу

Тимчасового виконувача обов’язків голови МВС мають обрати на позачерговому засіданні Кабміну 18 січня.

Джерело: прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ — ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде".

Реклама:

Деталі: Замінити міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня у катастрофі гелікоптера у Броварах Київської області, може один із його п’яти заступників.

Передісторія: