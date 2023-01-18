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В.о. міністра замість Монастирського призначать вже у середу

Валентина РоманенкоСереда, 18 січня 2023, 12:47
В.о. міністра замість Монастирського призначать вже у середу
будівля українського уряду. ілюстративне фото з Вікіпедії

Тимчасового виконувача обов’язків голови МВС мають обрати на позачерговому засіданні Кабміну 18 січня.

Джерело: прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ — ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде".

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Деталі: Замінити міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня у катастрофі гелікоптера у Броварах Київської області, може один із його п’яти заступників.

Передісторія:

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Теми: МонастирськийМВСКабінет міністрів
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