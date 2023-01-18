В.о. міністра замість Монастирського призначать вже у середу
Середа, 18 січня 2023, 12:47
Тимчасового виконувача обов’язків голови МВС мають обрати на позачерговому засіданні Кабміну 18 січня.
Джерело: прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова в коментарі "Суспільному"
Пряма мова: "Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ — ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде".
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Деталі: Замінити міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня у катастрофі гелікоптера у Броварах Київської області, може один із його п’яти заступників.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Наразі відомо про 16 жертв, серед яких 3 дітей.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
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