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В.о. міністра замість Монастирського призначать вже у середу

Валентина РоманенкоСереда, 18 січня 2023, 13:47
будівля українського уряду. ілюстративне фото з Вікіпедії

Тимчасового виконувача обов’язків голови МВС мають обрати на позачерговому засіданні Кабміну 18 січня.

Джерело: прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ — ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде".

Деталі: Замінити міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня у катастрофі гелікоптера у Броварах Київської області, може один із його п’яти заступників.

Передісторія:

Теми: МонастирськийМВСКабінет міністрів
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