И.о. министра вместо Монастырского назначат уже в среду
Среда, 18 января 2023, 13:47
Временного исполняющего обязанности главы МВД должны избрать на внеочередном заседании Кабмина 18 января.
Источник: пресс-секретарь Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова в комментарии "Суспільному"
Прямая речь: "Сегодня будет внеочередное правительство, где премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности (министра внутренних дел - ред.) Больше от Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет".
Детали: Заменить министра внутренних дел Дениса Монастырского, который погиб 18 января в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. На данный момент известно о 16 жертвах, среди которых 3 детей.
- Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.