И.о. министра вместо Монастырского назначат уже в среду

Временного исполняющего обязанности главы МВД должны избрать на внеочередном заседании Кабмина 18 января.

Источник: пресс-секретарь Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Сегодня будет внеочередное правительство, где премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности (министра внутренних дел - ред.) Больше от Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет".

Детали: Заменить министра внутренних дел Дениса Монастырского, который погиб 18 января в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей.

Предыстория: