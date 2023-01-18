Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

И.о. министра вместо Монастырского назначат уже в среду

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 12:47
И.о. министра вместо Монастырского назначат уже в среду
здание украинского правительства. иллюстративное фото из Википедии

Временного исполняющего обязанности главы МВД должны избрать на внеочередном заседании Кабмина 18 января.

Источник: пресс-секретарь Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Сегодня будет внеочередное правительство, где премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности (министра внутренних дел - ред.) Больше от Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет".

Реклама:

Детали: Заменить министра внутренних дел Дениса Монастырского, который погиб 18 января в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МонастырскийМВДКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Монастырский
МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: