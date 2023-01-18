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И.о. министра вместо Монастырского назначат уже в среду

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 13:47
здание украинского правительства. иллюстративное фото из Википедии

Временного исполняющего обязанности главы МВД должны избрать на внеочередном заседании Кабмина 18 января.

Источник: пресс-секретарь Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Сегодня будет внеочередное правительство, где премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности (министра внутренних дел - ред.) Больше от Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет".

Детали: Заменить министра внутренних дел Дениса Монастырского, который погиб 18 января в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей.

Предыстория:

Темы: МонастырскийМВДКабинет министров
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