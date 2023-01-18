Падение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров
Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и 4 человека – из числа помощников и охраны министра.
Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook, собеседники "Украинской правды" в нацполиции, заместитель главы МВД Богдан Драпятый в Facebook, сайт МВД
Прямая речь Крука: "15 человек погибли (по данным полиции на 12:30 в авиакатастрофе вертолета погибли 16 человек, из них 3 детей – ред.), среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Оборвалась жизнь трех детей".
Детали: Собеседники УП в полиции уточнили, что другие 3 жертвы среди пассажиров вертолета – это помощники и охрана министра.
Заместитель главы МВД Богдан Драпятый назвал фамилии двух погибших – это Татьяна Шутяк (заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины) и Михаил Павлушко (начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ).
По данным источников УП, еще один погибший Николай Анацкий – фотограф.
Позже эту информацию подтвердила заместитель директора Департамента коммуникации МВД Виктория Навроцкая.
Обновлено: Позже информацию о всех погибших подтвердили в МВД.
В министерстве уточнили должность Анацкого – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД.
Также указывается, что Александр Василенко был командиром воздушного судна – инструктором авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, Константин Коваленко – пилотом авиационной эскадрильи, а Иван Касьянов – бортовым механиком.
Обновлено: В списке погибших также есть старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 16 жертв, среди которых 3 детей.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.