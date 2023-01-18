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Падение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

Ирина БалачукСреда, 18 января 2023, 12:56
Падение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров
Одна из погибших Татьяна Шутяк. Фото из Facebook

Среди погибших при падении вертолета в Броварах – три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и 4 человека – из числа помощников и охраны министра.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook, собеседники "Украинской правды" в нацполиции, заместитель главы МВД Богдан Драпятый в Facebook, сайт МВД

Прямая речь Крука: "15 человек погибли (по данным полиции на 12:30 в авиакатастрофе вертолета погибли 16 человек, из них 3 детей – ред.), среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Оборвалась жизнь трех детей".

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Детали: Собеседники УП в полиции уточнили, что другие 3 жертвы среди пассажиров вертолета – это помощники и охрана министра.

Заместитель главы МВД Богдан Драпятый назвал фамилии двух погибших – это Татьяна Шутяк (заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины) и Михаил Павлушко (начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ). 

По данным источников УП, еще один погибший Николай Анацкий – фотограф. 

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Позже эту информацию подтвердила заместитель директора Департамента коммуникации МВД Виктория Навроцкая. 

 
Николай Анацкий
Фото из Facebook заместителя директора Департамента коммуникации МВД Виктории Навроцкой

Обновлено: Позже информацию о всех погибших подтвердили в МВД.

В министерстве уточнили должность Анацкого – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД.

Также указывается, что Александр Василенко был командиром воздушного судна – инструктором авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, Константин Коваленко – пилотом авиационной эскадрильи, а Иван Касьянов – бортовым механиком. 

Обновлено: В списке погибших также есть старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко.

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Темы: МВДавиакатастрофыКиевская область
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