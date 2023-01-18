Удар по Дніпру: у російських містах почали з'являтися стихійні меморіали

У російських містах почали з'являтися стихійні меморіали в пам'ять про людей, які загинули внаслідок російської атаки на Дніпро, де загинули 45 людей, проте російські силовики розбирають квіти і "полюють" на тих, хто їх приносить.

Джерело: Meduza

Деталі: Зокрема, у Краснодарі стихійний меморіал з'явився біля пам'ятника поету Тарасу Шевченку. До нього люди приносили квіти, свічки та дитячі іграшки. Біля пам'ятника поставили фотографію зруйнованого будинку.

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У Санкт-Петербурзі стихійний меморіал теж з'явився біля пам'ятника Шевченку: поруч із ним петербуржці свічками виклали слово "Дніпро".

У Єкатеринбурзі меморіал у пам'ять про загиблих у Дніпрі з'явився біля пам'ятника жертвам політичних репресій.

Жителі Москви приносили квіти, свічки та іграшки до пам'ятника Лесі Українки. Проте у ніч на 18 січня стихійний меморіал прибрали співробітники комунальних служб.

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В Москві біля стихійного меморіалу чергує поліцейський автозак. Напередодні російські поліцейські затримали чотирьох осіб.

Одному з них закидають дрібне хуліганство, його залишили у відділі поліції до ранку. Що сталося з іншими затриманими, невідомо.

"Весна" повідомляє, що після затримань біля першого меморіалу жителі Москви стали приносити квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Що було раніше: Станом на 18 січня в Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл і фрагментів тіл, яких виявили під час розбору завалів житлового будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня, 17 осіб досі перебувають у списку зниклих безвісти.

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