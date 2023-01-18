Удар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы
В российских городах начали появляться стихийные мемориалы в память о людях, погибших в результате российской атаки на Днепр, где погибли 45 человек, однако российские силовики разбирают цветы и "охотятся" на тех, кто их приносит.
Источник: Meduza
Детали: В частности, в Краснодаре стихийный мемориал появился возле памятника поэту Тарасу Шевченко. К нему люди приносили цветы, свечи и детские игрушки. Возле памятника поставили фотографию разрушенного дома.
В Санкт-Петербурге стихийный мемориал тоже появился возле памятника Шевченко: рядом с ним петербуржцы свечами выложили слово "Днепр".
В Екатеринбурге мемориал в память о погибших в Днепре появился возле памятника жертвам политических репрессий.
Жители Москвы приносили цветы, свечи и игрушки к памятнику Леси Украинки. Однако в ночь на 18 января стихийный мемориал убрали сотрудники коммунальных служб.
В Москве возле стихийного мемориала дежурит полицейский автозак. Накануне российские полицейские задержали четырех человек.
Одному из них вменяют мелкое хулиганство, его оставили в отделе полиции до утра. Что произошло с остальными задержанными, неизвестно.
"Весна" сообщает, что после задержаний у первого мемориала жители Москвы стали приносить цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Что было раньше: По состоянию на 18 января в Днепре остаются неопознанными 12 тел и фрагментов тел, которых обнаружили во время разбора завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января, 17 человек до сих пор находятся в списке пропавших без вести.
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.
- 17 января в Днепре закончили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января. Сообщалось, что погибли 45 человек, из них 6 детей.