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Удар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы

Алена МазуренкоСреда, 18 января 2023, 15:40
Удар по Днепру: в российских городах начали появляться стихийные мемориалы
Фото: РосСМИ, Александр Плющев

В российских городах начали появляться стихийные мемориалы в память о людях, погибших в результате российской атаки на Днепр, где погибли 45 человек, однако российские силовики разбирают цветы и "охотятся" на тех, кто их приносит.

Источник: Meduza

Детали: В частности, в Краснодаре стихийный мемориал появился возле памятника поэту Тарасу Шевченко. К нему люди приносили цветы, свечи и детские игрушки. Возле памятника поставили фотографию разрушенного дома.

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В Санкт-Петербурге стихийный мемориал тоже появился возле памятника Шевченко: рядом с ним петербуржцы свечами выложили слово "Днепр".

В Екатеринбурге мемориал в память о погибших в Днепре появился возле памятника жертвам политических репрессий.

Жители Москвы приносили цветы, свечи и игрушки к памятнику Леси Украинки. Однако в ночь на 18 января стихийный мемориал убрали сотрудники коммунальных служб.

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В Москве возле стихийного мемориала дежурит полицейский автозак. Накануне российские полицейские задержали четырех человек.

Одному из них вменяют мелкое хулиганство, его оставили в отделе полиции до утра. Что произошло с остальными задержанными, неизвестно.

"Весна" сообщает, что после задержаний у первого мемориала жители Москвы стали приносить цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Что было раньше: По состоянию на 18 января в Днепре остаются неопознанными 12 тел и фрагментов тел, которых обнаружили во время разбора завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января, 17 человек до сих пор находятся в списке пропавших без вести.

Предыстория:

Темы: Днепробстрелвойна
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