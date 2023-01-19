Трагедія у Броварах: 16 людей досі у лікарнях, їх стан стабільний – ОВА

Станом на ранок 19 січня у лікарнях перебувають 10 дорослих та 6 дітей, які постраждали у результаті падіння гелікоптера з керівництвом МВС на борту вранці 18 січня; стан госпіталізованих стабільний, "важких" немає.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Динаміка у кращу сторону. У нас зараз залишається 16 людей в лікарнях, 6 з них – це діти. Немає "тяжких", на щастя. Стабілізувався їх стан. Усі госпіталізовані у стані середньої важкості".

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Деталі: Голова ОВА додав, що поранені забезпечені усім необхідним.

Кулеба також зазначив, що родинам загиблих виділять матеріальну допомогу.



Наразі комунальники з дозволу слідчих розчищають від уламків місце падіння гвинтокрила.

Голова ОВА додав, що найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.



Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, оскільки пошкоджений дитсадок цього року працювати не буде.

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