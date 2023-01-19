Трагедія у Броварах: 16 людей досі у лікарнях, їх стан стабільний – ОВА
Станом на ранок 19 січня у лікарнях перебувають 10 дорослих та 6 дітей, які постраждали у результаті падіння гелікоптера з керівництвом МВС на борту вранці 18 січня; стан госпіталізованих стабільний, "важких" немає.
Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова Кулеби: "Динаміка у кращу сторону. У нас зараз залишається 16 людей в лікарнях, 6 з них – це діти. Немає "тяжких", на щастя. Стабілізувався їх стан. Усі госпіталізовані у стані середньої важкості".
Деталі: Голова ОВА додав, що поранені забезпечені усім необхідним.
Кулеба також зазначив, що родинам загиблих виділять матеріальну допомогу.
Наразі комунальники з дозволу слідчих розчищають від уламків місце падіння гвинтокрила.
Голова ОВА додав, що найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері.
Дітям із пошкодженого садку організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, оскільки пошкоджений дитсадок цього року працювати не буде.
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Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.