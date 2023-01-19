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Трагедия в Броварах: 16 человек до сих пор в больницах, их состояние стабильное – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 12:49
Место падения вертолета в Броварах. Фото Нацполиции

По состоянию на утро 19 января в больницах находятся 10 взрослых и 6 детей, пострадавших в результате падения вертолета с руководством МВД на борту утром 18 января; состояние госпитализированных стабильное, "тяжелых" нет.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Динамика в лучшую сторону. У нас сейчас остается 16 человек в больницах, 6 из них – это дети. Нет "тяжелых", к счастью. Стабилизировалось их состояние. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Детали: Глава ОВА добавил, что раненые обеспечены всем необходимым.

Кулеба также отметил, что семьям погибших выделят материальную помощь.

Сейчас коммунальщики с разрешения следователей расчищают от обломков место падения вертолета.

Глава ОВА добавил, что в ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери.

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Детям из поврежденного детсада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, поскольку поврежденный детсад в этом году работать не будет. 

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Темы: БроварыКиевская областьавиакатастрофы
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