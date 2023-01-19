Трагедия в Броварах: 16 человек до сих пор в больницах, их состояние стабильное – ОВА
По состоянию на утро 19 января в больницах находятся 10 взрослых и 6 детей, пострадавших в результате падения вертолета с руководством МВД на борту утром 18 января; состояние госпитализированных стабильное, "тяжелых" нет.
Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "Динамика в лучшую сторону. У нас сейчас остается 16 человек в больницах, 6 из них – это дети. Нет "тяжелых", к счастью. Стабилизировалось их состояние. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести".
Детали: Глава ОВА добавил, что раненые обеспечены всем необходимым.
Кулеба также отметил, что семьям погибших выделят материальную помощь.
Сейчас коммунальщики с разрешения следователей расчищают от обломков место падения вертолета.
Глава ОВА добавил, что в ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери.
Детям из поврежденного детсада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, поскольку поврежденный детсад в этом году работать не будет.
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Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.