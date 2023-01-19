Авіакатастрофа в Броварах: поліція опитала понад 2 тисячі людей, які могли щось бачити

У Нацполіції повідомили, що опитали більше 2 тисяч людей, які могли бути свідками авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя 14 людей, зокрема керівництва МВС та 1 дитини.

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева, пресслужба Нацполу

Пряма мова: "Загалом поліцейські на місці опитали, а також отримали звернення понад 300 очевидців цієї події. Крім того, провели поквартирні обходи.

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Загалом в рамках цих обходів ми опитали понад дві тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців події, будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані відповідному правоохоронному органу, яке проводить розслідування".

Деталі: Вона зазначила, що була створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини катастрофи.

Слідчі поліції долучені до розслідування, але основне розслідування проводить Служба безпеки.

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Також вона зазначила, що на місці працювало 5 слідчо-оперативних груп. Зокрема, криміналісти, патрульні поліцейські, співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери.

Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький.

Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов.

Також відомо, що 25 людей постраждали, 11 із них – діти.

Наразі в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому.

А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарі перебуває четверо дорослих, їхній стан - задовільний.

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