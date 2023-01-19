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Авіакатастрофа в Броварах: поліція опитала понад 2 тисячі людей, які могли щось бачити

Альона Мазуренко Четвер, 19 січня 2023, 18:29
МІСЦЕ ТРАГЕДІЇ В БРОВАРАХ. ФОТО УП

У Нацполіції повідомили, що опитали більше 2 тисяч людей, які могли бути свідками авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя 14 людей, зокрема керівництва МВС та 1 дитини. 

Джерело: речниця Нацполіції Мар’яна Рева, пресслужба Нацполу

Пряма мова: "Загалом поліцейські на місці опитали, а також отримали звернення понад 300 очевидців цієї події. Крім того, провели поквартирні обходи.

Загалом в рамках цих обходів ми опитали понад дві тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців події, будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані відповідному правоохоронному органу, яке проводить розслідування".

Деталі: Вона зазначила, що була створена міжвідомча слідча група, яка має розслідувати всі обставини катастрофи.

Слідчі поліції долучені до розслідування, але основне розслідування проводить Служба безпеки.

Також вона зазначила, що на місці  працювало 5 слідчо-оперативних груп. Зокрема, криміналісти, патрульні поліцейські, співробітники ювенальної превенції, дільничні офіцери.

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Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький.

Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов.

Також відомо, що 25 людей постраждали, 11 із них – діти.

Наразі в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому.

А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарі перебуває четверо дорослих, їхній стан - задовільний.

Читайте також: Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

Передісторія: 

Теми: БроварикатастрофиавіаМВС
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