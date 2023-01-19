Авиакатастрофа в Броварах: полиция опросила более 2 тысяч человек, которые могли что-то видеть
В Нацполиции сообщили, что опросили более 2 тысяч человек, которые могли быть свидетелями авиакатастрофы в Броварах, унесшей жизнь 14 человек, в том числе руководства МВД и 1 ребенка.
Источник: пресс-служба Нацполиции Марьяна Рева, пресс-служба Нацпола
Прямая речь: "В общей сложности полицейские на месте опросили, а также получили обращение более 300 очевидцев этого события. Кроме того, провели поквартирные обходы.
Всего в рамках этих обходов мы опросили более двух тысяч человек. Все эти материалы, а также фото и видео, полученные от очевидцев происшествия, будут аккумулированы, проанализированы и оперативно переданы соответствующему правоохранительному органу, проводящему расследование".
Детали: Она отметила, что была создана межведомственная следственная группа, которая должна расследовать все обстоятельства катастрофы.
Следователи полиции вовлечены в расследование, но основное расследование проводит Служба безопасности.
Также она отметила, что на месте работало 5 следственно-оперативных групп. В частности, криминалисты, патрульные полицейские, сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры.
Рева уточнила, что на борту вертолета находились 10 человек: трое членов экипажа, министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий.
Среди членов экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов.
Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети.
Сейчас в ожоговом центре в Киеве на стационарном лечении находятся четыре ребенка, их состояние стабильно тяжелое. Семерых детей отпустили домой.
А в Броварской центральной районной больнице на стационаре находятся четверо взрослых, их состояние – удовлетворительное.
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Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.