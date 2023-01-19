Авиакатастрофа в Броварах: полиция опросила более 2 тысяч человек, которые могли что-то видеть

В Нацполиции сообщили, что опросили более 2 тысяч человек, которые могли быть свидетелями авиакатастрофы в Броварах, унесшей жизнь 14 человек, в том числе руководства МВД и 1 ребенка.

Источник: пресс-служба Нацполиции Марьяна Рева, пресс-служба Нацпола

Прямая речь: "В общей сложности полицейские на месте опросили, а также получили обращение более 300 очевидцев этого события. Кроме того, провели поквартирные обходы.

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Всего в рамках этих обходов мы опросили более двух тысяч человек. Все эти материалы, а также фото и видео, полученные от очевидцев происшествия, будут аккумулированы, проанализированы и оперативно переданы соответствующему правоохранительному органу, проводящему расследование".

Детали: Она отметила, что была создана межведомственная следственная группа, которая должна расследовать все обстоятельства катастрофы.

Следователи полиции вовлечены в расследование, но основное расследование проводит Служба безопасности.

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Также она отметила, что на месте работало 5 следственно-оперативных групп. В частности, криминалисты, патрульные полицейские, сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры.

Рева уточнила, что на борту вертолета находились 10 человек: трое членов экипажа, министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий.

Среди членов экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов.

Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети.

Сейчас в ожоговом центре в Киеве на стационарном лечении находятся четыре ребенка, их состояние стабильно тяжелое. Семерых детей отпустили домой.

А в Броварской центральной районной больнице на стационаре находятся четверо взрослых, их состояние – удовлетворительное.

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