Президент Фінляндії: Путін повторює помилки Сталіна

У своїй новорічній промові президент Фінляндії Саулі Нііністьо наголосив, що рішуча підтримка України з боку Фінляндії, Європи та Заходу продовжиться і цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Нііністьо бачить схожість між вторгненням Росії в Україну і Зимовою війною у Фінляндії.

І Росія, і Радянський Союз зробили грубу помилку, вважаючи, що швидко поставлять Україну і Фінляндію на коліна, вважає він.

"Лідери авторитарної країни, Сталін і Путін, не врахували істотного фактора. Що у вільній країні у людей є воля і переконання. І що народ, який діє спільно, - це велика сила" - сказав Нііністьо.

За словами глави держави, другий прорахунок Росії полягав у тому, що вона думала, що симпатії Європи або Заходу до України ослабнуть.

Цього не сталося, доля українців переживається з глибоким співчуттям, зазначив він.

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у своїй новорічній промові заявив, що Франція буде підтримувати Україну до її перемоги.