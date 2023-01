Німецький журналіст BILD отримав поранення в Україні

Журналіст BILD Бйорн Штрітцель, який висвітлює російську війну в Україні, отримав осколкове поранення.

Джерело: головний редактор BILD Йоганнес Бойє і поранений Штрітцель у Twitter

Пряма мова: "Кореспондент BILD Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення, висвітлюючи російську агресію в Україні.

Йому нічого не загрожує (наскільки це можливо), і поранення не надто серйозне. Однак це нагадує про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб говорити правду".

Детаті: Сам Штрітцель повідомив, що отримав поріз на лобі від скла, коли вечеряв.

Він припустив, що ворожою ціллю був залізничний вокзал, розташований за рогом і також повідомив про кілька інших вибухів.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK