Німецький журналіст BILD отримав поранення в Україні

Журналіст BILD Бйорн Штрітцель, який висвітлює російську війну в Україні, отримав осколкове поранення.

Джерело: головний редактор BILD Йоганнес Бойє і поранений Штрітцель у Twitter

Пряма мова: "Кореспондент BILD Бйорн Штрітцель отримав осколкове поранення, висвітлюючи російську агресію в Україні.

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Йому нічого не загрожує (наскільки це можливо), і поранення не надто серйозне. Однак це нагадує про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб говорити правду".

Детаті: Сам Штрітцель повідомив, що отримав поріз на лобі від скла, коли вечеряв.

Він припустив, що ворожою ціллю був залізничний вокзал, розташований за рогом і також повідомив про кілька інших вибухів.

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Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

Пряма мова Штрітцеля: "Зі мною все гаразд, лише поріз на лобі, скоріш за все осколком скла. Вечеряв, коли стався вибух (не зовсім впевнений, що це був боєприпас, уламків ще не знайшов)...

Моє припущення, що це була якась частина ракети, що впала поруч.

Ціллю, швидше за все, був залізничний вокзал, розташований за рогом, хоча я ще не бачив жодного великого місця падіння, як можна було б очікувати від ракет з великою боєголовкою. Це місце знаходиться поза зоною досяжності російської артилерії і "Ураганів", тому також можливо, що це був БПЛА".

Журналіст не повідомив, де саме в Україні він перебуває, але в кінці грудня він публікував фото і відео з Бахмута та Сватового.