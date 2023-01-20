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З загиблим у Броварах керівництвом МВС прощатимуться в суботу в "Українському домі"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 січня 2023, 14:42
З загиблим у Броварах керівництвом МВС прощатимуться в суботу в Українському домі
Фото: Getty Images

Прощання з загиблими в авіакатастрофі у Броварах Київської області керівництвом та співробітниками МВС відбудеться в суботу, 21 січня в "Українському домі".

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі "Український дім" відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11:00".

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Деталі: Прощання з особовим складом спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня о 13:00 у місті. Ніжин (вертолітна площадка № 4 аеродрому).

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Теми: БровариМВСкатастрофи
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