С погибшим в Броварах руководством МВД будут прощаться в субботу в "Украинском доме"
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области руководством и сотрудниками МВД состоится в субботу, 21 января в "Украинском доме".
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре "Украинский дом" состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11:00".
Детали: Прощание с личным составом специального авиационного отряда с погибшими командиром воздушного судна - инструктором авиационной эскадрильи специального назначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи специального назначения Константином Коваленко, бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 21 января в 13:00 в городе. Нежин (вертолетная площадка № 4 аэродрома).
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Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.