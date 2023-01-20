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С погибшим в Броварах руководством МВД будут прощаться в субботу в "Украинском доме"

Станислав ПогориловПятница, 20 января 2023, 15:42
Фото: Getty Images

Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области руководством и сотрудниками МВД состоится в субботу, 21 января в "Украинском доме".

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре "Украинский дом" состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11:00".

Детали: Прощание с личным составом специального авиационного отряда с погибшими командиром воздушного судна - инструктором авиационной эскадрильи специального назначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи специального назначения Константином Коваленко, бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 21 января в 13:00 в городе. Нежин (вертолетная площадка № 4 аэродрома).

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Темы: БроварыМВДкатастрофы
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