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Буданов відправляв Кірєєва на переговори з Росією, аби затягнути час

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 13:26
перемовини з росією, кірєєв - позаду на фото, тасс

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв їхав на перемовини у Мінськ, аби затягнути перемовини з Росією та виграти час.

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Буданова: "Яка роль? Я відправив його (Кірєєва на перемовини з Росією у Мінськ на початку повномасштабного вторгнення – ред.) туди. І перший раз і другий раз він же ж мав сідати в потяг відразу після того, як мав завітати до СБУ.

Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону.

Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив (вбив Кірєєва – ред.), було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога.

Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла".

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Теми: розвідкапереговоривійнаРосія
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