Буданов отправлял Киреева на переговоры с Россией, чтобы затянуть время

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев ехал на переговоры в Минск, чтобы затянуть переговоры с Россией и выиграть время.

Источник: Буданов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Буданова: "Я отправил его (Киреева на переговоры с Россией в Минске в начале полномасштабного вторжения - ред.) туда. И первый раз и второй раз он же должен был садиться в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ.

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Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону.

Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал (убил Киреева - ред.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага.

Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила".

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