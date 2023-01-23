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Арахамия анонсировал "активные посадки" уже весной

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 08:39
Давид Арахамия. Фото из Telegram

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь главы фракции "СН": "Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени.

"Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерят без страха и угрызений совести".

Детали: Он отметил, что это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны.

По словам главы "СН", 23 января на заседании комитета будут разбираться в ситуации, а сам он будет инициировать возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти.

Арахамия заявил, что с 24 февраля власть "официальными и не официальными каналами" постоянно призывала чиновников всех уровней сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.

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Но, по его словам, до многих "не дошло".

"Слуга народа" также напомнил, что в ближайшее время закончится конкурс на должность директора НАБУ – и Украина завершит "построение независимой антикоррупционной инфраструктуры".

"И, как сказал, наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений"", – подытожил Арахамия. 

Для справки: Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров. 

Предыстория:

  • 21 января НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. 
  • Позже сотрудники НАБУ и САП обнародовали детали задержания Лозинского.
  • 22 января Кабмин уволил его с должности.
  • Президент Владимир Зеленский назвал увольнение замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости, и пообещал "мощные необходимые шаги".
  • В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.

Темы: коррупциясудАрахамия война
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