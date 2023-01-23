Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росії можливим наступом не вдасться відрізати Україну від Європи – розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 11:21
Росії можливим наступом не вдасться відрізати Україну від Європи – розвідка
Вадим Скібіцький. Фото з сайту ГУР МОУ

Заяви прихвостнів російського диктатора про те, що Росія готується до великої війни, може наступати на Львів і взагалі відрізати Україну від Європи є нічим іншим, як інформаційною війною, а до будь-яких можливих реальних сценаріїв ЗСУ готові.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Скібіцького на питання, що він думає з приводу заяв росіян, що вони хочуть відрізати Україну від Європи: "Тут я дуже просто скажу. Якщо реально оцінити, проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Будуть розтягувати наші сили, будуть лякати наше населення.

Реклама:

Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тисяч угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року".

Деталі: Водночас заступник начальника ГУР підкреслив, що збройні сили України готові до будь-яких дій окупантів.

"Ми готові, там проведено перевірки готовності підрозділів, які боронять північний кордон нашої держави, підготовлені відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ. І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то, повірте, збивати вертольоти і літаки – це набагато простіше", – підсумував Скібіцький.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Армія Лукашенка. Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі 

"Я не маю права вийти і сказати: друзі, тікайте". Голова Рівненщини Коваль про ймовірність наступу з Білорусі

Передісторія

Теми: Росіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: