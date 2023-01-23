Росії можливим наступом не вдасться відрізати Україну від Європи – розвідка

Заяви прихвостнів російського диктатора про те, що Росія готується до великої війни, може наступати на Львів і взагалі відрізати Україну від Європи є нічим іншим, як інформаційною війною, а до будь-яких можливих реальних сценаріїв ЗСУ готові.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Скібіцького на питання, що він думає з приводу заяв росіян, що вони хочуть відрізати Україну від Європи: "Тут я дуже просто скажу. Якщо реально оцінити, проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Будуть розтягувати наші сили, будуть лякати наше населення.

Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тисяч угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року".

Деталі: Водночас заступник начальника ГУР підкреслив, що збройні сили України готові до будь-яких дій окупантів.

"Ми готові, там проведено перевірки готовності підрозділів, які боронять північний кордон нашої держави, підготовлені відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ. І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то, повірте, збивати вертольоти і літаки – це набагато простіше", – підсумував Скібіцький.

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