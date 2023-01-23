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России возможным наступлением не удастся отрезать Украину от Европы – разведка

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 11:21
России возможным наступлением не удастся отрезать Украину от Европы – разведка
Вадим Скибицкий. Фото с сайта ГУР МОУ

Заявления прихвостней российского диктатора о том, что Россия готовится к большой войне, может наступать на Львов и вообще отрезать Украину от Европы являются ничем иным, как информационной войной, а к любым возможным реальным сценариям ВСУ готовы.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"

Прямая речь Скибицкого на вопрос, что он думает по поводу заявлений россиян, что они хотят отрезать Украину от Европы: "Здесь я очень просто скажу. Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население.

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Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за рубежом, говорят о 220 тысячах группировки на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года".

Детали: В то же время заместитель начальника ГУР подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовы к любым действиям оккупантов.

"Мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, которые защищают северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонительные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то, поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", – подытожил Скибицкий.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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