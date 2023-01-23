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России возможным наступлением не удастся отрезать Украину от Европы – разведка

Ирина БалачукПонедельник, 23 января 2023, 12:21
Вадим Скибицкий. Фото с сайта ГУР МОУ

Заявления прихвостней российского диктатора о том, что Россия готовится к большой войне, может наступать на Львов и вообще отрезать Украину от Европы являются ничем иным, как информационной войной, а к любым возможным реальным сценариям ВСУ готовы.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"

Прямая речь Скибицкого на вопрос, что он думает по поводу заявлений россиян, что они хотят отрезать Украину от Европы: "Здесь я очень просто скажу. Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население.

Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за рубежом, говорят о 220 тысячах группировки на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года".

Детали: В то же время заместитель начальника ГУР подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовы к любым действиям оккупантов.

"Мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, которые защищают северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонительные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то, поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", – подытожил Скибицкий.

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Темы: Росcиявойнаразведка
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