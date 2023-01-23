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Резніков пов’язав продуктовий скандал в Міноборони з "Рамштайном", обурився зливом в ЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 14:09
Резніков пов’язав продуктовий скандал в Міноборони з Рамштайном, обурився зливом в ЗМІ
Олексій Резніков. Фото з Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова міністра оборони: "Питання, яке мені останніми дня ставили найчастіше – чому це виринуло зараз?

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Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей.

Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум – вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності".

Деталі: Резніков додав, що його відомство вже підготувало відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, хочуть з’ясувати мотиви.

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Міністр зазначив, що "жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій", тому "найочевиднішою ціллю" появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони у дуже відповідальний момент. За словами Резнікова, це вже – "не просто службовий злочин".

Міністр пообіцяв "абсолютну прозорість Міноборони для правоохоронців", "щоб зняти усі питання".

Він також додав, що на його прохання голова комітету ВР Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ДБР, щоб усі були "на одній сторінці".

Резніков зазначив, що запропонує народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми.  

Він також заявив, що Міноборони не вперше переживає "штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом", і наразі він не дозволить "заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку", а також не дозволить "безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї".

Пряма мова Резнікова: "Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції. Саме за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони. Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно закону".

Деталі: Резніков також додав, що видання "Дзеркало тижня", яке опублікувало інформацію про закупівлі, через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, але "зробило це без пояснень".

За словами міністра, непорозуміння виникло через те, що порівнювали неспівставні речі – ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм, ціни за літр з ціною за кілограм, вага нетто і брутто та інше.

Ціни на яйця у 17 грн за штуку, які викликали чи не найбільший резонанс, Резніков назвав "звичайною технічною помилкою, яку зробив постачальник" – мовляв, він вказував ціну за вагу яєць, а не за штуки. Але, за словами Резнікова, і ця ціна відповідає ринковій.

Бо, відповідно до нормативів, кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку яйця. Ціна вказувалася 170 гривень за кілограм яєць, тобто близько 85 гривень за десяток.  

""Яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", ­– запевнив міністр.

Передісторія: 

Теми: РезніковМіноборонидержзакупівліціни
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