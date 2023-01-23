Продуктовий скандал в МОУ: НАБУ каже, що почало розслідування ще до розголосу
Національне антикорупційне бюро каже, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових в рамках кримінального провадження, розпочатого ще до розголосу в ЗМІ.
Джерело: пресслужба НАБУ в соцмережах
Дослівно: "З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа".
Деталі: Вказано, що з-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень.
Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем у змові, в умовах воєнного часу).
Вказано, що розслідування триває, а інші деталі становлять таємницю слідства.
Передісторія:
- Раніше видання Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.