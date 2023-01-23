Продуктовий скандал в МОУ: НАБУ каже, що почало розслідування ще до розголосу

Національне антикорупційне бюро каже, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових в рамках кримінального провадження, розпочатого ще до розголосу в ЗМІ.

Джерело: пресслужба НАБУ в соцмережах

Дослівно: "З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа".

Деталі: Вказано, що з-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень.

Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем у змові, в умовах воєнного часу).

Вказано, що розслідування триває, а інші деталі становлять таємницю слідства.

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