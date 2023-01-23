Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продуктовий скандал в МОУ: НАБУ каже, що почало розслідування ще до розголосу

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 16:06
фото НАБУ

Національне антикорупційне бюро каже, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових в рамках кримінального провадження, розпочатого ще до розголосу в ЗМІ.

Джерело: пресслужба НАБУ в соцмережах

Дослівно: "З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа".

Деталі: Вказано, що з-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень.

Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем у змові, в умовах воєнного часу).

Вказано, що розслідування триває, а інші деталі становлять таємницю слідства.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МіноборонискандалкорупціяНАБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні гудуть сирени: в Білорусі знову МіГ у повітрі

В Росії мобілізують депортованих українців – Луганська ОВА

Випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою США – Держдеп

Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових

Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ

оновленоЗалужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію

Усі новини...
Міноборони
Резніков пов’язав продуктовий скандал в Міноборони з "Рамштайном", обурився зливом в ЗМІ
"Введення в оману та маніпуляція": Міноборони звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів
Міноборони закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче – ЗМІ
Останні новини
09:26
В аеропорту Берліна через найбільший за п'ять років страйк скасували 300 рейсів
09:16
Не корупція, а шахрайство. Як у армії вкрали, а чиновнику повернули мільйони
09:10
По всій Україні гудуть сирени: в Білорусі знову МіГ у повітрі
08:52
Лідер партії Шольца: Путін не піде на ядерну ескалацію через постачання танків Україні
08:43
ЄСПЛ 25 січня оголосить рішення у справі про окупацію Донбасу
08:30
В Росії мобілізують депортованих українців – Луганська ОВА
08:25
Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"
08:12
Вибори у Чехії: Бабіш заявив про погрози вбивством і припинив зустрічі з виборцями
08:06
Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів
07:52
"Вагнер" вербує на війну за РФ ув’язнених громадян України – Генштаб
Усі новини...