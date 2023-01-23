Продуктовый скандал в МОУ: НАБУ говорит, что начало расследование еще до огласки
Национальное антикоррупционное бюро говорит, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.
Источник: пресс-служба НАБУ в соцсетях
Дословно: "Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и САП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в СМИ".
Детали: Указано, что среди прочего, следствие проверяет закупки на более 13 миллиардов гривен.
Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, путем злоупотребления служебным положением, в сговоре, в условиях военного времени).
Указано, что расследование продолжается, а другие детали составляют тайну следствия.
Предыстория:
- Ранее издание Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.