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Продуктовый скандал в МОУ: НАБУ говорит, что начало расследование еще до огласки

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 16:06
фото НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро говорит, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.

Источник: пресс-служба НАБУ в соцсетях

Дословно: "Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и САП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в СМИ".

Детали: Указано, что среди прочего, следствие проверяет закупки на более 13 миллиардов гривен.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, путем злоупотребления служебным положением, в сговоре, в условиях военного времени).

Указано, что расследование продолжается, а другие детали составляют тайну следствия.

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Темы: МинобороныскандалкоррупцияНАБУ
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