Скандал навколо Міноборони: у Раді вирішили вдарити по корупції новим законом
У Верховній Раді збираються написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану. Так нардепи відреагували на інформацію, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти харчування за завищеними цінами.
Джерело: заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook
Деталі: За її словами, у понеділок відбулося засідання комітету, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР і СБУ.
Безугла каже, що на комітет були представлені відповідні контракти, а міністр оборони Олексій Резніков доповів та пояснив деталі.
За даними УП, на засіданні комітету Резніков показав діючий контракт у якому ціна, зокрема на яйця, була не такою як у публікаціях ЗМІ. Натомість у депутатів були питання до фірм-постачальників, тому що деякі з них мають ознаки фірм-прокладок і можуть бути пов'язані із колишніми постачальниками продовольства для ЗСУ.
Представники НАБУ у свою чергу повідомили на комітеті, що відкрили відповідне кримінальне провадження, а ДБР та СБУ розповіли, що по низці процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування.
Сам комітет, зі свого боку, пообіцяв ознайомимося з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ та ініціювати закон про "часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану".
Також члени комітету пообіцяли "інтенсифікувати заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті" і розібратись найближчим часом щодо "озброєння, боєприпасів, речового забезпечення, паливно-мастильних матеріали тощо".
Оновлено: Голова комітету Олександр Завітневич в ефірі телемарафону також прокоментував вищезгадане засідання. Він повідомив, що на комітеті бачив контракт про держзакупівлі Міноборони, до якого були претензії у журналістів, і там ціни завищеними не були.
Щодо питання, чи помітив комітет взагалі якісь ознаки провини Міноборони у цій справі, Завітневич порадив дочекатися висновків правоохоронців.
Передісторія:
- Раніше видання Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.