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Скандал навколо Міноборони: у Раді вирішили вдарити по корупції новим законом

Євген КізіловПонеділок, 23 січня 2023, 18:34
Скандал навколо Міноборони: у Раді вирішили вдарити по корупції новим законом
міністр оборони олексій резніков, Getty Images

У Верховній Раді збираються написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану. Так нардепи відреагували на інформацію, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти харчування за завищеними цінами.

Джерело: заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook

Деталі: За її словами, у понеділок відбулося засідання комітету, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР і СБУ.

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Безугла каже, що на комітет були представлені відповідні контракти, а міністр оборони Олексій Резніков доповів та пояснив деталі.

За даними УП, на засіданні комітету Резніков показав діючий контракт у якому ціна, зокрема на яйця, була не такою як у публікаціях ЗМІ. Натомість у депутатів були питання до фірм-постачальників, тому що деякі з них мають ознаки фірм-прокладок і можуть бути пов'язані із колишніми постачальниками продовольства для ЗСУ.

Представники НАБУ у свою чергу повідомили на комітеті, що відкрили відповідне кримінальне провадження, а ДБР та СБУ розповіли, що по низці процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування.

ВІДЕО ДНЯ

Сам комітет, зі свого боку, пообіцяв ознайомимося з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ та ініціювати закон про "часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану".

Також члени комітету пообіцяли "інтенсифікувати заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті" і розібратись найближчим часом щодо "озброєння, боєприпасів, речового забезпечення, паливно-мастильних матеріали тощо".

Оновлено: Голова комітету Олександр Завітневич в ефірі телемарафону також прокоментував вищезгадане засідання. Він повідомив, що на комітеті бачив контракт про держзакупівлі Міноборони, до якого були претензії у журналістів, і там ціни завищеними не були.

Щодо питання, чи помітив комітет взагалі якісь ознаки провини Міноборони у цій справі, Завітневич порадив дочекатися висновків правоохоронців.

Передісторія: 

Теми: Верховна РадаМіноборонискандалкорупція
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