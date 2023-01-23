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Скандал вокруг Минобороны: в Раде решили ударить по коррупции новым законом

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 19:34
министр обороны алексей резников, Getty Images

В Верховной Раде собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения. Так нардепы отреагировали на информацию, что Министерство обороны якобы закупает продукты питания по завышенным ценам.

Источник: заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook

Детали: По ее словам, в понедельник состоялось заседание комитета, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

Безуглая говорит, что на комитет были представлены соответствующие контракты, а министр обороны Алексей Резников доложил и объяснил детали.

По данным УП, на заседании комитета Резников показал действующий контракт, в котором цена, в частности на яйца, была не такой как в публикациях СМИ. При этом у депутатов были вопросы к фирмам-поставщикам, потому что некоторые из них имеют признаки фирм-прокладок и могут быть связаны с бывшими поставщиками продовольствия для ВСУ.

Представители НАБУ в свою очередь сообщили на комитете, что открыли соответствующее уголовное производство, а ГБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Сам комитет, со своей стороны, пообещал ознакомимся с фирмами-поставщиками питания в ВСУ и инициировать закон о "частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения".

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Также члены комитета пообещали "интенсифицировать меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок в комитете" и разобраться в ближайшее время с "вооружением, боеприпасами, вещевом обеспечении, горюче-смазочными материалами и т.д.".

Обновлено: Глава комитета Александр Завитневич в эфире телемарафона также прокомментировал вышеупомянутое заседание. Он сообщил, что на комитете видел контракт о госзакупках Минобороны, к которому были претензии у журналистов, и там цены завышенными не были.

Относительно вопроса, заметил ли комитет вообще какие-то признаки вины Минобороны в этом деле, Завитневич посоветовал дождаться выводов правоохранителей.

Предыстория: 

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Темы: Верховная РадаМинобороныскандалкоррупция
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