Скандал вокруг Минобороны: в Раде решили ударить по коррупции новым законом
В Верховной Раде собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения. Так нардепы отреагировали на информацию, что Министерство обороны якобы закупает продукты питания по завышенным ценам.
Источник: заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook
Детали: По ее словам, в понедельник состоялось заседание комитета, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ГБР и СБУ.
Безуглая говорит, что на комитет были представлены соответствующие контракты, а министр обороны Алексей Резников доложил и объяснил детали.
По данным УП, на заседании комитета Резников показал действующий контракт, в котором цена, в частности на яйца, была не такой как в публикациях СМИ. При этом у депутатов были вопросы к фирмам-поставщикам, потому что некоторые из них имеют признаки фирм-прокладок и могут быть связаны с бывшими поставщиками продовольствия для ВСУ.
Представители НАБУ в свою очередь сообщили на комитете, что открыли соответствующее уголовное производство, а ГБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.
Сам комитет, со своей стороны, пообещал ознакомимся с фирмами-поставщиками питания в ВСУ и инициировать закон о "частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения".
Также члены комитета пообещали "интенсифицировать меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок в комитете" и разобраться в ближайшее время с "вооружением, боеприпасами, вещевом обеспечении, горюче-смазочными материалами и т.д.".
Обновлено: Глава комитета Александр Завитневич в эфире телемарафона также прокомментировал вышеупомянутое заседание. Он сообщил, что на комитете видел контракт о госзакупках Минобороны, к которому были претензии у журналистов, и там цены завышенными не были.
Относительно вопроса, заметил ли комитет вообще какие-то признаки вины Минобороны в этом деле, Завитневич посоветовал дождаться выводов правоохранителей.
Предыстория:
- Ранее издание Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- В середине января Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.