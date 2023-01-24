Тимошенка звільнили з ОП – указ

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка з займаної посади.

Джерело: указ президента

Дослівно з документа: "Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою".

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Деталі: Раніше джерела УП повідомляли, що Тимошенко написав заяву на звільнення. За словами співрозмовників видання, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Крім того, вони зазначали, що у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Що було раніше: Вранці 24 січня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади, і опублікував відповідну заяву.

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