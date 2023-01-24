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Тимошенка звільнили з ОП – указ

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 08:37
Кирило Тимошенко. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка з займаної посади.

Джерело: указ президента

Дослівно з документа: "Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою".

Деталі: Раніше джерела УП повідомляли, що Тимошенко написав заяву на звільнення. За словами співрозмовників видання, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. 

Крім того, вони зазначали, що у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Що було раніше: Вранці 24 січня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади, і опублікував відповідну заяву.

Знати більше: "Не "воєнний стан" заступника керівника ОП Кирила Тимошенка"

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 
  • Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
  • Пізніше Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 
  • Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. 
  • У грудні 2022 року "Українська правда" повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис..
  • Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходиться за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.
  • У коментарі УП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався "Porsche" 3 - 4 рази, і повернув його ще декілька місяців назад. Але, за даними УП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу.

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Теми: ТимошенкоОфіс президентазвільнення
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