Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тимошенко уволили из ОП – указ

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 07:37
Тимошенко уволили из ОП – указ
Кирилл Тимошенко. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко с занимаемой должности.

Источник: указ президента

Дословно из документа: "Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному заявлению". 

Реклама:

Детали: Ранее источники УП сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. 

По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, они отмечали, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Утром 24 января заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.

Узнать больше: "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко"

Предыстория:

  • Журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. 
  • Сам Тимошенко это не отрицал, но объяснял, что ездит на нем в деоккупированные районы, а машина находится на балансе Государственного управления делами.
  • Позже Тимошенко заявил, что больше не будет использовать "Chevrolet Tahoe", которое было предоставлено Украине для гуманитарных целей, и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению. 
  • Также его критиковали из-за политики в регионах. В частности, чиновник из ОП занимался региональной политикой, что воспринималось как самопиар.
  • В декабре 2022 года "Украинская правда" сообщила, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс.
  • Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а. Единственным владельцем компании является непубличный бизнесмен Вемир Давитян.
  • В комментарии УП Тимошенко подтвердил, что автомобиль принадлежит Давитяну. По словам заместителя ОП, он пользовался "Porsche" 3 - 4 раза, и вернул его еще несколько месяцев назад. Однако, по данным УП, Тимошенко использовал это авто по меньшей мере вдвое больше времени.

Темы: ТимошенкоОфис президентаувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Тимошенко
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: