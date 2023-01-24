Тимошенко уволили из ОП – указ

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко с занимаемой должности.

Источник: указ президента

Дословно из документа: "Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному заявлению".

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Детали: Ранее источники УП сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, они отмечали, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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Что было раньше: Утром 24 января заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.

Узнать больше: "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко"

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