До Кримської платформи приєдналася ще одна країна: тепер там більше 60 держав
До переговорного майданчика з деокупації "Кримська платформа" приєдналася Коста-Рика.
Джерело: перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook
Деталі: За її словами, тепер цей унікальний формат об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій з Європи, Північної та Південної Америк, Азії та Африки.
На думку Джепарової, розширення Кримської платформи за рахунок країн Глобального Півдня - це підтвердження того, що питання деокупації Криму є пріоритетним для всього світу.
Дипломатка наголосила, що завдяки платформі Україна повернула Крим у міжнародний порядок денний та мобілізувала цілу коаліцію держав довкола нашого національного інтересу.
Вона анонсувала у 2023 році ще більше розгортання діяльності Кримської платформи. Адже вона має потенціал та вже стає майданчиком для деокупації не лише Криму, а й усіх інших українських територій.
Пряма мова: "Зараз ми активно готуємо Чорноморську безпекову конференцію, а також інші спільні заходи з партнерами по КП напередодні роковин з початку агресії та повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Так само є чітке бажання наших депутатів та керівництва Верховної Ради розвивати парламентський трек. Впевнена, що цьогоріч Кримська Платформа продовжить зростати як кількісно, так і якісно та змінить своєї акценти з деокупації на реінтеграцію наших територій".
Що передувало:
- 23 серпня 2021 року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи– першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.
- У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.
- У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський анонсував розширення Кримської платформи, в тому числі й за складом учасників.