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К Крымской платформе присоединилась еще одна страна: теперь там более 60 государств

Евгений КизиловЧетверг, 26 января 2023, 20:18
фото УНІАН

К переговорной площадке по деоккупации "Крымская платформа" присоединилась Коста-Рика.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Facebook

Детали: По ее словам, теперь этот уникальный формат объединяет уже более 60 государств и международных организаций из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

По мнению Джепаровой, расширение Крымской платформы за счет стран Глобального Юга - это подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма является приоритетным для всего мира.

Дипломат отметила, что благодаря платформе Украина вернула Крым в международную повестку дня и мобилизовала целую коалицию государств вокруг нашего национального интереса.

Она анонсировала в 2023 году еще большее развертывание деятельности Крымской платформы. Ведь она имеет потенциал и уже становится площадкой для деоккупации не только Крыма, но и всех других украинских территорий.

Прямая речь: "Сейчас мы активно готовим Черноморскую конференцию по безопасности, а также другие совместные мероприятия с партнерами по КП накануне годовщины с начала агрессии и полномасштабного вторжения рф в Украину.

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Так же есть четкое желание наших депутатов и руководства Верховной Рады развивать парламентский трек. Уверена, что в этом году Крымская Платформа продолжит расти как количественно, так и качественно и изменит свои акценты с деоккупации на реинтеграцию наших территорий".

Что предшествовало:

  • 23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы– первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма.
  • В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма. Этот документ подтвердил, что остров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией.
  • В августе 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы, в том числе по составу участников.

Темы: Крымская платформамирКрымдеоккупация
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