К Крымской платформе присоединилась еще одна страна: теперь там более 60 государств

К переговорной площадке по деоккупации "Крымская платформа" присоединилась Коста-Рика.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Facebook

Детали: По ее словам, теперь этот уникальный формат объединяет уже более 60 государств и международных организаций из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

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По мнению Джепаровой, расширение Крымской платформы за счет стран Глобального Юга - это подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма является приоритетным для всего мира.

Дипломат отметила, что благодаря платформе Украина вернула Крым в международную повестку дня и мобилизовала целую коалицию государств вокруг нашего национального интереса.

Она анонсировала в 2023 году еще большее развертывание деятельности Крымской платформы. Ведь она имеет потенциал и уже становится площадкой для деоккупации не только Крыма, но и всех других украинских территорий.

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Прямая речь: "Сейчас мы активно готовим Черноморскую конференцию по безопасности, а также другие совместные мероприятия с партнерами по КП накануне годовщины с начала агрессии и полномасштабного вторжения рф в Украину.

Так же есть четкое желание наших депутатов и руководства Верховной Рады развивать парламентский трек. Уверена, что в этом году Крымская Платформа продолжит расти как количественно, так и качественно и изменит свои акценты с деоккупации на реинтеграцию наших территорий".

Что предшествовало: