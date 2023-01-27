"Скоро в небе Украины": Данилов намекает на передачу F-16
Пятница, 27 января 2023, 11:37
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что международные партнеры предоставят Украине многофункциональный легкий истребитель F-16.
Источник: Данилов в Facebook
Прямая речь: "Скоро в небе Украины".
Детали: Секретарь СНБО поддержал тренд публикации "ребусов", который так полюбился украинским политикам.
Данилов запостил видео с техническими характеристиками F-16. Никаких деталей, принято ли соответствующее решение, не приводится.
Предыстория:
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- Воздушные силы ВСУ отмечали, что считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.
- По словам спикера ВС Юрия Игната, многоцелевой самолет способен выполнять различные задачи: эффективно бороться с воздушными угрозами, в частности крылатыми ракетами и БпЛА, но в то же время выполнять и ударные функции по наземным целям, в частности это многофункциональные истребители американского производства F-16, F-15 или F-18 определенных модификаций, или же их европейские аналоги.
- Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.
- Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.