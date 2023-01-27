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Россия готовится к новой волне наступления под 24 февраля – секретарь СНБО

Елена РощинаПятница, 27 января 2023, 22:50
Россия готовится к новой волне наступления под 24 февраля – секретарь СНБО
Алексей Данилов, фото Офиса президента

Россияне готовятся к новой волне наступления в Украине к 24 февраля и разведывают оборонительные возможности украинских защитников на Запорожском направлении.

Источник: заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из "Совка", и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать".

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Детали: Секретарь СНБО отметил, что прежде всего у захватчиков "есть задача" по Донецкой и Луганской областям – полностью выйти на границы областей.

Кроме того, как сообщил Данилов, российские военные уже неделю разведывают оборонительные возможности украинских сил на Запорожском направлении.

"И сейчас есть определенное накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", – сказал он.

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При этом секретарь СНБО заявил, что в России уже понимают, что их шансы выиграть войну против Украины "равны нулю".

Однако для Украины, по его словам, могут быть сложными "минимум месяц-полтора-два, а может, и три".

Этому предшествовало: Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин 27 января заявил, что есть признаки усиления группировки российских войск на Запорожском направлении. На определенных участках были штурмы противника, их отбили.

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Темы: ДаниловвойнаРосcияЗапорожская область
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