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Берлін відхилив ноту Варшави про репарації за Другу світову – МЗС Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 18:39

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок заявило, що німецьке зовнішньополітичне відомство офіційно відхилило вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувало польське МЗС.

У ній стверджується, що міністерство закордонних справ Німеччини надало відповідь на ноту МЗС Польщі про репарації 28 грудня 2022 року, а МЗС Польщі отримало її у вівторок.

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"За повідомленням уряду ФРН, питання репарацій та воєнних репарацій залишається закритим і уряд ФРН не має наміру вступати в переговори з цього питання", – прокоментували в польському відомстві.

Там додали, що уряд Польщі "продовжуватиме докладати зусиль для врегулювання претензій, що виникли внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 роках".

Нагадаємо, 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни. У документі сказано, що сторони повинні вжити заходів для "постійного врегулювання наслідків агресії та німецької окупації в 1939-1945 роках".

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1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

Глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що "боротьба за репарації триватиме довго, але ми будемо її проводити з усією послідовністю в глобальному масштабі".

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Теми: НімеччинаПольщарепарації
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