Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Берлін відхилив ноту Варшави про репарації за Другу світову – МЗС Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 19:39

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок заявило, що німецьке зовнішньополітичне відомство офіційно відхилило вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувало польське МЗС.

У ній стверджується, що міністерство закордонних справ Німеччини надало відповідь на ноту МЗС Польщі про репарації 28 грудня 2022 року, а МЗС Польщі отримало її у вівторок.

"За повідомленням уряду ФРН, питання репарацій та воєнних репарацій залишається закритим і уряд ФРН не має наміру вступати в переговори з цього питання", – прокоментували в польському відомстві.

Там додали, що уряд Польщі "продовжуватиме докладати зусиль для врегулювання претензій, що виникли внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 роках".

Нагадаємо, 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни. У документі сказано, що сторони повинні вжити заходів для "постійного врегулювання наслідків агресії та німецької окупації в 1939-1945 роках".

1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що "боротьба за репарації триватиме довго, але ми будемо її проводити з усією послідовністю в глобальному масштабі".

Читайте також: Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини.

Теми: НімеччинаПольщарепарації
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Детектив БЕБ збирав "данину" з нелегального продажу сигарет - прокуратура

Україна на весну планує великий наступ – Буданов

фотоСБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь

Хакери дізналися, що Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід

Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн" 

мапа, оновленоДві години по всій Україні лунала повітряна тривога

Усі новини...
Німеччина
Ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки": Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині
До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США
Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України – ЗМІ
Останні новини
18:52
Брюссель поки не підтверджує проведення саміту Україна-ЄС у Києві – ЗМІ
18:48
Ворог продовжує наступати на трьох складних напрямках – Генштаб
18:39
На Apple TV знайшли російський пропагандистський фільм "Ополченочка"
18:24
Бізнес, який купує електроенергію в ЄС, буде забезпечений безперебійним електропостачанням
18:24
Оголосили ведучих церемонії вручення "Золотого глобуса 2023"
18:21
Від російських обстрілів у Бахмуті загинули дві цивільні жінки
18:11
Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна: Дуже швидко і скоро
17:53
Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка
17:53
Поліцію Латвії повідомили про підозрілий пакунок в посольстві РФ у Ризі
17:39
Китай призупинить масштабні інвестиції в виробництво чипів через сплеск коронавірусу – Bloomberg
Усі новини...