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Берлин отклонил ноту Варшавы о репарациях за Вторую мировую - МИД Польши

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 18:39

Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило, что немецкое внешнеполитическое ведомство официально отклонило требование Варшавы о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал польский МИД.

В нем утверждается, что министерство иностранных дел Германии предоставило ответ на ноту МИД Польши о репарациях 28 декабря 2022 года, а МИД Польши получил ее во вторник.

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"По сообщению правительства ФРГ, вопрос репараций и военных репараций остается закрытым и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому вопросу", - прокомментировали в польском ведомстве.

Там добавили, что правительство Польши "будет продолжать прилагать усилия для урегулирования претензий, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах".

Напомним, 3 октября МИД Польши направило дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В документе сказано, что стороны должны принять меры для "постоянного урегулирования последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах".

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1 сентября в Польше был представлена доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем потребовать эту сумму у Германии.

Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что "борьба за репарации будет длиться долго, но мы будем ее проводить со всей последовательностью в глобальном масштабе".

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Темы: ГерманияПольшарепарации
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