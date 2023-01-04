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Поліцію Латвії повідомили про підозрілий пакунок в посольстві РФ у Ризі

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 17:53

У середу, 4 січня, в посольстві Росії в Ризі, ймовірно, знайшли речовину невідомого походження.

Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У службі пояснили, що о 15:08 в VUGD надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.

Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.

У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.

Нагадаємо, 30 листопада посольство України у Мадриді отримало підозрілий пакунок, у якому після відкриття спрацював вибуховий пристрій. Схожі посилки отримали ще низка адресатів в Іспанії, про що ЄвроПравда детально розповідала у статті "Пошта 155-го калібру".

Після того українські місії і в Іспанії, і в інших країнах почали отримувати закривавлені пакунки. Про останні підозрілі пакети повідомляли з Данії та Румунії, а також Греції.

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Теми: ЛатвіяРосія
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