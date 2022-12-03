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Епіфаній: Ми пройдемо цей шлях і в Печерській Лаврі зазвучить українська молитва

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 01:38
Предстоятель ПЦУ. Фото з Facebook Епіфанія

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври.

Джерело: заява Епіфанія у Facebook

Деталі: 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

На подію відреагував предстоятель ПЦУ.

Пряма мова Епіфанія: "Сьогодні (2 грудня – УП) ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської Лаври.

Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень.

Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля.

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Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".

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Теми: ЕпіфанійУПЦ МПцерква
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