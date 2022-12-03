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Епіфаній: Ми пройдемо цей шлях і в Печерській Лаврі зазвучить українська молитва

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 00:38
Епіфаній: Ми пройдемо цей шлях і в Печерській Лаврі зазвучить українська молитва
Предстоятель ПЦУ. Фото з Facebook Епіфанія

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври.

Джерело: заява Епіфанія у Facebook

Деталі: 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

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На подію відреагував предстоятель ПЦУ.

Пряма мова Епіфанія: "Сьогодні (2 грудня – УП) ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської Лаври.

Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень.

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Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля.

Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".

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Теми: ЕпіфанійУПЦ МПцерква
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