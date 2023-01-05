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Німеччина: відремонтовані БМП Puma виявилися повністю непридатними – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 08:37
Бойова машина піхоти Puma. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністерство оборони Німеччини визнало в середу, що 18 БМП Puma, які стоять на озброєнні Бундесверу, наразі не мають достатньої міцності та надійності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

У внутрішньому документі для представників оборонного комітету Бундестагу про бойову машину піхоти сказано: "Вона, безсумнівно, має здатність надати військам вищу ефективність в бою". Але додається, що  "для системи, готової до війни, цей вищий ефект повинен йти пліч-о-пліч з міцністю і надійністю у використанні та експлуатації".

Досвід показує, "що ця дуже складна система озброєння в її нинішньому проєктному статусі може експлуатуватися лише за допомогою тісно взаємопов'язаної технічної та логістичної концепції, що складається з військ, армійської ремонтної логістики, управління проєктами та промисловості", йдеться у документі.

Під час маневрів у Нижній Саксонії всі БМП вийшли з ладу. Їх довелося ремонтувати на заводі-виробнику Rheinmetall. У понеділок було оголошено: 17 з 18 Puma Бундесверу знову на ходу.

Технічні недоліки БМП  усунуто, йдеться у листі до оборонних експертів у Бундестазі. "Вихід з ладу окремих високоякісних деталей і пошкодження від загоряння вимагають подальших технічних розслідувань" – йдеться у листі. Повна бойова готовність матеріальної частини ще не відновлена, однак необхідні роботи будуть виконані.

Таким чином документ робить висновок, що БМП не придатні для війни. І, ймовірно, не будуть придатні на перших порах. Системи озброєння будуть поступово вдосконалюватися шляхом модернізації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці грудня Бундесвер під час навчань зі стрільбами виявив численні проблеми з бойовими машинами піхоти Puma, які мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО. У звіті командира 10-ї танкової дивізії йшлося, що з 18 БМП за вісім днів навчань вийшли з ладу усі - через різні технічні несправності.

Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт категорично висловилася щодо ситуації, зазначивши, що дає виробникам кілька тижнів і цю техніку більше не будуть закуповувати, доки технічні несправності не усунуть. "Нам треба надійні системи, а не щось, що можливо буде готовим до застосування десь у 2025 році", - сказала вона в одному з останніх інтерв’ю.

Теми: Німеччиназброя
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