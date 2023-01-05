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Германия: отремонтированные БМП Puma оказались полностью непригодными – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 08:37
Боевая машина пехоты Puma. иллюстративное фото из Википедии

Министерство обороны Германии признало в среду, что 18 БМП Puma, которые стоят на вооружении Бундесвера, пока не имеют достаточной прочности и надежности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Во внутреннем документе для представителей оборонного комитета Бундестага о боевой машине пехоты сказано: "Она, несомненно, обладает способностью предоставить войскам более высокую эффективность в бою". Но добавляется, что "для системы, готовой к войне, этот высший эффект должен идти бок о бок с прочностью и надежностью в использовании и эксплуатации".

Опыт показывает, "что эта очень сложная система вооружения в ее нынешнем проектном статусе может эксплуатироваться только с помощью тесно взаимосвязанной технической и логистической концепции, состоящей из войск, армейской ремонтной логистики, управления проектами и промышленности", говорится в документе.

Во время маневров в Нижней Саксонии все БМП вышли из строя. Их пришлось ремонтировать на заводе-производителе Rheinmetall. В понедельник было объявлено: 17 из 18 Puma Бундесвера снова на ходу.

Технические недостатки БМП устранены, говорится в письме к оборонным экспертам в Бундестаге. "Выход из строя отдельных высококачественных деталей и повреждения от возгорания требуют дальнейших технических расследований", - говорится в письме. Полная боевая готовность материальной части еще не восстановлена, однако необходимые работы будут выполнены.

Таким образом документ делает вывод, что БМП не пригодны для войны. И, вероятно, не будут пригодны на первых порах. Системы вооружения будут постепенно совершенствоваться путем модернизации.

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Напомним, в конце декабря Бундесвер во время учений со стрельбами обнаружил многочисленные проблемы с боевыми машинами пехоты Puma, которые должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО. В отчете командира 10-й танковой дивизии говорилось, что из 18 БМП за восемь дней учений вышли из строя все - из-за различных технических неисправностей.

Министр обороны Кристине Ламбрехт категорически высказалась по ситуации, отметив, что дает производителям несколько недель и эту технику больше не будут закупать, пока технические неисправности не устранят. "Нам нужны надежные системы, а не что-то, что возможно будет готовым к применению где-то в 2025 году", - сказала она в одном из последних интервью.

Темы: Германияоружие
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