УПЦ МП заявила, що Лаврські храми належать їй до кінця війни, і пригрозила криміналом

УПЦ Московського патріархату заявила, що під час дії воєнного стану договори оренди храмів на території Лаври продовжуються автоматично до кінця війни, і пригрозила кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія на територію святині.

Джерело: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Дослівно УПЦ МП: "Одностороннє переривання керівництвом заповідника "Києво-Печерська лавра" договору оренди Успенського собору та Трапезного храму монастирем Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП є протиправним і не вимагалось указом президента чи іншими нормативними документами".

Деталі: Церква також повідомила, що через нібито незаконні дії керівництва національного заповідника, яке нібито не допускає духовенство та вірян УПЦ МП у згадані храми на Різдво, монастир подав позов "про подолання перешкод для використання Успенського собору і Трапезного храму відповідно до тих угод, які діяли з 2016 року".

Крім того, в УПЦ МП заявили, що відповідно до п. 5 Постанови КМУ від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", договори оренди державного та комунального майна, термін дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.

В УПЦ МП додали, що про небажання продовжувати оренду заповідник мав повідомити їм за 30 днів до дати закінчення договорів, але нібито не зробив цього.

Церква наголосила: якщо Мінкультури та заповідник мають іншу позицію, то "вони можуть довести свою правоту в суді", а до тих пір її користування Успенським Собором та Трапезною церквою нібито "є правомірним та законним".

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УПЦ МП вважає, що наразі "дії керівництва заповідника напряму порушують фундаментальні права і свободи віруючих громадян України".

Священнослужителі МП також закликали адміністрацію Лаврського заповідника не допускати на територію святині предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфаній, який має намір провести богослужіння у приміщення Успенського собору 7 січня.

Дослівно УПЦ МП: "Керівництво національного заповідника офіційно роз’яснило, що йому невідомі правові підстави для цього. Відповідно, очікується, що адміністрацією буде вжито необхідних заходів для недопущення свавілля з боку "ПЦУ" на охоронній музейній території. У протилежному випадку саме ж керівництво нестиме кримінальну відповідальність за можливі збитки, пов’язані з використанням… архітектурної пам’ятки ХІІ-го століття, якою є Успенський собор Лаври".

Що було раніше: 4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. УПЦ Московського патріархату на це заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір прийти в Успенський собор є спробою "силового захоплення" храму.

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