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Поблизу Відня у казармі сталася стрілянина: один військовий загинув, інший поранений

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 16:45

Унаслідок стрілянини у військових казармах поблизу Відня один військовослужбовець загинув, а інший був поранений.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Прессекретар міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер повідомив у Твіттері, що перестрілка сталася незадовго до 7:00 ранку у п'ятницю в казармах Флугфельд у місті Вінер-Нойштадт. 

Сварка між 20-річним солдатом і його 54-річним начальником спровокувала стрілянину. Солдат зробив кілька пострілів у бік вартового приміщення, у відповідь старший офіцер відкрив вогонь, убивши солдата.

Бауер сказав, що старшого офіцера доправили в лікарню, поранення не загрожують його життю. Під час сутички легке поранення отримав сержант.

Повідомляється, що загиблий військовослужбовець прибув у Вінер-Нойштадт 5 вересня 2022 року і успішно пройшов як вогневу підготовку, так і підготовку на посаду вартового та командира варти.

З середини жовтня він виконував обов'язки вартового в казармах аеродрому.

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Теми: Австріяарміянадзвичайна подія
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