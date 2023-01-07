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У Польщі ухильно прокоментували можливість надання Україні танків Leopard

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 18:06
LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати повідомлення про те, що Україна надіслала запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це Моравецький заявив у суботу на пресконференції в аеропорту імені Шопена у Варшаві.

"Ми з президентом (Анджеєм Дудою) ведемо переговори, які будуть спрямовані на створення більш широкої коаліції країн, які могли б передати цю важку, сучасну техніку. Це все, що я можу сказати. Переговори тривають", – відповів він.

Польський прем’єр додав, що обговорював питання передання Україні західних танків із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я думаю, що ми зможемо дізнатись про це більше в найближчі кілька днів. Ми самі наші танки більше поки що не маємо наміру передавати", – сказав Моравецький.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

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Як відомо, канцлер Олаф Шольц не хоче постачати такі танки, доки їх не нададуть інші партнери по Альянсу. Він неодноразово наголошував, що Німеччина не буде діяти у цьому питанні наодинці. 

Наприкінці грудня заступник міністра закордонних справ та колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що якщо Берлін не хоче постачати танки самостійно, то йому слід створити для цього альянс із союзниками.

Між тим, чинний посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений у тому, що рано чи пізно Берлін змінить своє ставлення у справі передачі Києву основних бойових танків Leopard 2.

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Теми: ПольщаНімеччина
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