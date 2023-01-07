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В Польше уклончиво прокомментировали возможность предоставления Украине танков Leopard

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 17:06
В Польше уклончиво прокомментировали возможность предоставления Украине танков Leopard
LEOPARD 2 A7V. ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался подтвердить или опровергать сообщения о том, что Украина направила запрос о получении танков Leopard 2 немецкого производства.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом Моравецкий заявил в субботу на пресс-конференции в аэропорту имени Шопена в Варшаве.

"Мы с президентом (Анджеем Дудой) ведем переговоры, которые будут направлены на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику. Это все, что я могу сказать. Переговоры продолжаются", - ответил он.

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Польский премьер добавил, что обсуждал вопрос передачи Украине западных танков с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я думаю, что мы сможем узнать об этом больше в ближайшие несколько дней. Мы сами наши танки больше пока не намерены передавать", - сказал Моравецкий.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства.

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Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

Как известно, канцлер Олаф Шольц не хочет поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по Альянсу, он неоднократно подчеркивал, что Германия не будет действовать в этом вопросе в одиночку

В конце декабря заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил убеждение, что если Берлин не хочет поставлять танки самостоятельно, то ему следует создать для этого альянс с союзниками.

Между тем, действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен в том, что рано или поздно Берлин изменит свое отношение в деле передачи Киеву основных боевых танков Leopard 2.

Темы: ПольшаГермания
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