"Виконуємо завдання президента": голова СБУ пояснив масові обшуки і обіцяє продовження
Служба безпеки України зазначає, що масштабні оперативно-слідчі заходи, які силовики проводять 1 лютого, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом.
Джерело: очільник СБУ Василь Малюк, якого цитує пресслужба відомства
Деталі: За словами Малюка, йдеться про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.
Цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.
СБУ обіцяє поступово інформувати суспільство про результати слідчих дій і найближими днями.
Пряма мова: "Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу.
І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль".
Передісторія:
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував уже "сьогодні" звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні.
- 1 лютого стало відомо про низку обшуків, які проводять СБУ та ДБР та оголошення про підозру. Зокрема йдеться про обшуки в столичній податковій, у олігарха Ігоря Коломойського щодо "Укрнафти", у ексочільника МВС Арсена Авакова, у забудовника нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара.
- Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
- 23 січня Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.