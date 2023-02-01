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"Виконуємо завдання президента": голова СБУ пояснив масові обшуки і обіцяє продовження

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 14:08
Виконуємо завдання президента: голова СБУ пояснив масові обшуки і обіцяє продовження
Василь Малюк. фото СБУ

Служба безпеки України зазначає, що масштабні оперативно-слідчі заходи, які силовики проводять 1 лютого, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом.

Джерело: очільник СБУ Василь Малюк, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами Малюка, йдеться про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

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Цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

СБУ обіцяє поступово інформувати суспільство про результати слідчих дій і найближими днями.

Пряма мова: "Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу.

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І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль".

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Теми: обшукиСБУ
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