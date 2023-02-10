Вранці росіяни обстріляли Харківщину: 7 поранених, з них двоє важкі – ОВА

7 людей дістали поранення у результаті ранкового удару росіян по Харківській області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі, поранення отримало 7 людей".

Деталі: За словами голови ОВА, двоє постраждалих у важкому стані.

Що було раніше: Під час ракетної атаки вранці 10 лютого росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові. Також повідомлялося, що на Київщині та Полтавщині працює ППО. Уламки російської ракети упали у Голосіївському районі Києва та пошкодили приватний будинок і автомобіль.

Передісторія:

Вранці 10 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.

ОК "Південь" повідомило, що окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".