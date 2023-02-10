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Вранці росіяни обстріляли Харківщину: 7 поранених, з них двоє важкі – ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 11:11
Фото ілюстративне. На фото наслідки російських обстрілів Харківщини 5 лютого. Фото з Telegram Синєгубова

7 людей дістали поранення у результаті ранкового удару росіян по Харківській області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі, поранення отримало 7 людей".

Деталі: За словами голови ОВА, двоє постраждалих у важкому стані.

Що було раніше: Під час ракетної атаки вранці 10 лютого росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові. Також повідомлялося, що на Київщині та Полтавщині працює ППО. Уламки російської ракети упали у Голосіївському районі Києва та пошкодили приватний будинок і автомобіль.

Передісторія:

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Теми: Харківська областьвійна
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