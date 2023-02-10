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Утром россияне обстреляли Харьковскую область: 7 раненых, из них двое тяжелые – ОВА

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 11:11
Фото иллюстративное. На фото последствия российских обстрелов Харьковщины 5 февраля. Фото из Telegram Синегубова

7 человек получили ранения в результате утреннего удара россиян по Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек".

Детали: По словам главы ОВА, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Что было раньше: Во время ракетной атаки утром 10 февраля россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Также сообщалось, что в Киевской и Полтавской областях работает ПВО. Обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе Киева и повредили частный дом и автомобиль.

Предыстория:

  • Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
  • Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
  • Начальник КГВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.
  • ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр". 

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Темы: Харьковская областьвойна
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