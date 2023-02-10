Утром россияне обстреляли Харьковскую область: 7 раненых, из них двое тяжелые – ОВА

7 человек получили ранения в результате утреннего удара россиян по Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек".

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Детали: По словам главы ОВА, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Что было раньше: Во время ракетной атаки утром 10 февраля россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Также сообщалось, что в Киевской и Полтавской областях работает ПВО. Обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе Киева и повредили частный дом и автомобиль.

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