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Набір, полігон, стрільби: в НГУ покроково розповіли про створення "Гвардії наступу"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 18:01
Артем Іллюхін. фото "Укрінформу"

У рамках формування підрозділів "Гвардії наступу" бригади Нацгвардії спочатку будуть комплектуватися, а потім відбудуть на один з полігонів, де і почнеться їхня підготовка.

Джерело: командир 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж" полковник Артем Іллюхін, якого цитує пресслужба НГУ

Пряма мова: "Щодо підготовки бійців цих бригад, то спочатку ці підрозділи комплектуються – рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає у себе, зокрема, одиночну підготовку військовослужбовця, тобто - індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу".

Деталі: Полковник Нацгвардії зазначив, що паралельно з цим починають готуватися й сержанти, а також - фахівці, які були призначені на посади гранатометників, кулеметників, снайперів тощо.

Після закінчення одиночної підготовки військових, яка триватиме до двох тижнів, почнеться підготовка у складі відділення, яка має закінчитися бойовими стрільбами відділень, заявив він.

Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою. Потім переходитимуть до злагодження підрозділів у складі роти. Після того – до злагодження у складі батальйону.

За словами Іллюхіна, паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, з урахуванням досвіду виконання бойових завдань у попередні роки і з досвідом, здобутим після 24 лютого.

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Окремо представник НГУ сказав, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони. "Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота", - уточнив він.

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Передісторія:

  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. 
  • Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.

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Теми: Нацгвардіявійна
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