Набор, полигон, стрельбы: в НГУ пошагово рассказали о создании "Гвардии наступления"
В рамках формирования подразделений "Гвардии наступления" бригады Нацгвардии сначала будут комплектоваться, а затем отбудут на один из полигонов, где и начнется их подготовка.
Источник: командир 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" полковник Артем Ильюхин, которого цитирует пресс-служба НГУ
Прямая речь: "Что касается подготовки бойцов этих бригад, то сначала эти подразделения комплектуются - рота, батальон и тому подобное. Затем они отбывают на один из полигонов и начинается подготовка. Она включает в себя, в частности, одиночную подготовку военнослужащего, то есть - индивидуальную пехотную подготовку, затем в составе подразделения".
Детали: Полковник Нацгвардии отметил, что параллельно с этим начинают готовиться и сержанты, а также - специалисты, которые были назначены на должности гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов и тому подобное.
После окончания одиночной подготовки военных, которая продлится до двух недель, начнется подготовка в составе отделения, которая должна закончиться боевыми стрельбами отделений, заявил он.
Этот этап заканчивается тактическими учениями взводов с боевой стрельбой. Затем будут переходить к слаживанию подразделений в составе роты. После того - к слаживанию в составе батальона.
По словам Ильюхина, параллельно с одиночной подготовкой в течение первых двух недель начинается подготовка сформированного штаба батальона по системе принятия решения стран-партнеров НАТО, с учетом опыта выполнения боевых задач в предыдущие годы и с опытом, полученным после 24 февраля.
Отдельно представитель НГУ сказал, что подготовка к наступательным действиям отличается от подготовки для обороны. "Все это включается в этапы подготовки, начиная от малых тактических групп и заканчивая уже в составе подразделения взвод, рота", - уточнил он.
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Предыстория:
- 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
- 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
- Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых - возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.