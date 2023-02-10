Набор, полигон, стрельбы: в НГУ пошагово рассказали о создании "Гвардии наступления"

В рамках формирования подразделений "Гвардии наступления" бригады Нацгвардии сначала будут комплектоваться, а затем отбудут на один из полигонов, где и начнется их подготовка.

Источник: командир 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" полковник Артем Ильюхин, которого цитирует пресс-служба НГУ

Прямая речь: "Что касается подготовки бойцов этих бригад, то сначала эти подразделения комплектуются - рота, батальон и тому подобное. Затем они отбывают на один из полигонов и начинается подготовка. Она включает в себя, в частности, одиночную подготовку военнослужащего, то есть - индивидуальную пехотную подготовку, затем в составе подразделения".

Детали: Полковник Нацгвардии отметил, что параллельно с этим начинают готовиться и сержанты, а также - специалисты, которые были назначены на должности гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов и тому подобное.

После окончания одиночной подготовки военных, которая продлится до двух недель, начнется подготовка в составе отделения, которая должна закончиться боевыми стрельбами отделений, заявил он.

Этот этап заканчивается тактическими учениями взводов с боевой стрельбой. Затем будут переходить к слаживанию подразделений в составе роты. После того - к слаживанию в составе батальона.

По словам Ильюхина, параллельно с одиночной подготовкой в течение первых двух недель начинается подготовка сформированного штаба батальона по системе принятия решения стран-партнеров НАТО, с учетом опыта выполнения боевых задач в предыдущие годы и с опытом, полученным после 24 февраля.

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Отдельно представитель НГУ сказал, что подготовка к наступательным действиям отличается от подготовки для обороны. "Все это включается в этапы подготовки, начиная от малых тактических групп и заканчивая уже в составе подразделения взвод, рота", - уточнил он.

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