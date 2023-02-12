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Тепер у Китаї заявили про неопізнаний літаючий об’єкт, готуються збити

Катерина ТищенкоНеділя, 12 лютого 2023, 21:57
ілюстративне фото Getty Images

У Китаї місцева влада заявила про виявлення неопізнаного літаючого об’єкту над водами поблизу прибережного міста Річжао на сході країни й готується його збити.

Джерело: китайське провладне видання Global Times

Дослівно Global Times: "Місцева морська влада східнокитайської провінції Шаньдун оголосила в неділю, що помітила непізнаний літаючий об'єкт над водами поблизу прибережного міста Річжао в провінції і готується збити його, нагадуючи рибалкам про безпеку за допомогою повідомлень".

Передісторія:

  • 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США. Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
  • 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою. Того ж дня США збили аеростат
  • 10 лютого американські військові відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.
  • 11 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

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Теми: Китай
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