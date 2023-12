Тепер у Китаї заявили про неопізнаний літаючий об’єкт, готуються збити

У Китаї місцева влада заявила про виявлення неопізнаного літаючого об’єкту над водами поблизу прибережного міста Річжао на сході країни й готується його збити.

Джерело: китайське провладне видання Global Times

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m

