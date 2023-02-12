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Теперь в Китае заявили о неопознанном летающем объекте, готовятся сбить

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 21:57
иллюстративное фото Getty Images

В Китае местные власти заявили об обнаружении неопознанного летающего объекта над водами вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны и готовятся его сбить.

Источник: китайское провластное издание Global Times

Дословно: "Местные морские власти восточнокитайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что заметили неопознанный летающий объект над водами вблизи прибрежного города Ричжао в провинции и готовятся сбить его, напоминая рыбакам о безопасности с помощью сообщений".

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США. Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой. В тот же день США сбили аэростат.
  • 10 февраля американские военные отследили и в итоге сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.
  • 11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

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Темы: Китай
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