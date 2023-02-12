Теперь в Китае заявили о неопознанном летающем объекте, готовятся сбить

В Китае местные власти заявили об обнаружении неопознанного летающего объекта над водами вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны и готовятся его сбить.

Источник: китайское провластное издание Global Times

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m — Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2023

Дословно: "Местные морские власти восточнокитайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что заметили неопознанный летающий объект над водами вблизи прибрежного города Ричжао в провинции и готовятся сбить его, напоминая рыбакам о безопасности с помощью сообщений".

Предыстория:

3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США. Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.

4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой. В тот же день США сбили аэростат.

10 февраля американские военные отследили и в итоге сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.

11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.