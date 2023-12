Теперь в Китае заявили о неопознанном летающем объекте, готовятся сбить

В Китае местные власти заявили об обнаружении неопознанного летающего объекта над водами вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны и готовятся его сбить.

Источник: китайское провластное издание Global Times

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m

