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Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля

Олена РощінаПонеділок, 13 лютого 2023, 21:28
Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті НЛО і куля
John Kirby, Bloomberg via Getty Images

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі спростував звинувачення Китаю в тому, що США за минулий рік запустили у повітряний простір КНР понад 10 повітряних куль, натомість над Північною Америкою за останні два тижні збили щонайменше 4 літальні об’єкти.

Джерело: MSNBC та "Укрінформ"

Пряма мова Кірбі: "Неправда. Не робимо цього. Просто абсолютно неправда. Ми не літаємо на повітряних кулях над Китаєм".

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Деталі: Так Кірбі прокоментував MSNBC заяву речника Міністерства закордонних справ Китаю Вана Веньбіня про те, що США без дозволу літали на висотних кулях у повітряний простір КНР понад 10 разів з минулого року.

За словами Крібі, США спілкувалися з китайськими лідерами в "приватних умовах" щодо інцидентів із повітряними кулями.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому на брифінгу наголосив, що позаминулого тижня американські військові збили китайську повітряну кулю з обладнанням для розвідки, яка пересувалася на висоті близько 18 км, наприкінці минулого тижня літаки знищили ще три об’єкти на висотах від 6 до 12 км – саме на таких працює цивільний авіатранспорт.

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Три нерозпізнані об’єкти, виявлені минулого тижня над США й Канадою, не становили військової загрози, однак могли збирати розвіддані, а також були небезпечною перешкодою для цивільної авіації, пояснив Кірбі.

Якщо врахувати, що об’єкти мали обмежені здатності для маневрування та залежали від повітряних потоків, небезпека для авіації була реальною, сказав він.

Видимих ознак розвідувальної діяльності об'єктів пілоти винищувачів не побачили, однак цього все ж таки не можна було виключати, додав Кірбі.

Невідомі апарати могли переміщуватися над секретними військовими базами США. Тому президент Байден – за рекомендаціями військових – віддав наказ їх знищити, а не відстежувати далі.

Представник Ради нацбезпеки також повідомив, що попереднє вивчення уламків аеростата, збитого позаминулої суботи, виявило апаратуру, яка могла збирати "обмежену" розвідувальну інформацію.

Водночас він поінформував, що Джо Байден призначив радника з національної безпеки Джейка Саллівана керівником міжвідомчої групи для вивчення політичних наслідків виявлення невстановлених повітряних об’єктів, які несуть ризики безпеці. До цієї групи ввійшли держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директор національної розвідки Авріл Гейнс.

Передісторія:

  • Впродовж останніх двох тижнів військові США й Канади збили принаймні чотири об’єкти над повітряним простором Північної Америки.
  • 3 лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю.
  • 4 лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою. Того ж дня США збили аеростат
  • 10 лютого американські військові відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.
  • 11 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

Теми: СШАКитайшпигунствоавіа
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